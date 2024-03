Barbara D'Urso querela Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, per diffamazione

Ieri mattina, giovedì 14, si è svolta la prima udienza al Tribunale di Alessandria tra Naike Rivelli e Barbara D'Urso. La seconda è stata querelata dalla conduttrice per due video pubblicati nel 2019 in cui la figlia di Ornella Muti commentava due episodi avvenuti nel corso della trasmissione Pomeriggio Cinque. Commenti che secondo l'ex volto di Mediaset sarebbero lesivi del suo onore e della sua reputazione.

I due episodi riguardano: il commento di un'intervista rilasciata dal critico d'sempre alla D'Urarte Vittorio Sgarbi alla D'Urso e il secondo un'intervista rilasciata da Silvio Berlusconi a Barbara. Per l'accusa, Rivelli usò espressioni tali da far intendere che il successo lavorativo della D'Urso fosse frutto non tanto alle capacità professionali ma di favoritismi di potenti della rete televisiva per cui lavorava, ottenuti mediante espedienti legati alla sfera sessuale. I legali di Rivelli hanno specificato che non ha mai inteso offendere Barbara D'Urso "quanto piuttosto criticare un modello, un modo da fare televisione rappresentato dalla D'Urso. Erano delle critiche a una tipologia di modo di fare televisione".

"Il nostro obbiettivo era quello che questi spezzoni di 'Pomeriggio Cinque' entrassero nel processo e questo avverrà nella prossima udienza, li produrremo noi - ha spiegato il legale della figlia della Muti - Nella prossima udienza avverrà una cosa ancora più importante perché oggi per la prima volta abbiamo discusso con gli avvocati della D'Urso per una possibile definizione bonaria del processo. La signora D'Urso ha dichiarato in tribunale che lei non ha interesse ad avere del denaro, se si tratta di manifestare delle scuse perché lei si è sentita offesa dalle parole di Naike valuteremo questa possibilità e quindi il processo si chiuderà".

''Se invece - ha proseguito il legale - entro il 4 aprile, data della prossima udienza, non si troverà un accordo bonario, verrà sentita Naike e il processo andrà avanti". "Ho incontrato la D'Urso e per educazione l'ho salutata ma quando l'ho fatto lei si è girata dall'altra parte - ha raccontato Naike all'Adnkronos dopo l'udienza - con me c'era anche mia madre ma ha preferito rimanere fuori".