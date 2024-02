Belen rompe il silenzio: la drastica decisione (dopo l'addio del nuovo fidanzato)

Non si sa quali sono le ragioni che hanno portato Belen ed Elio Lorenzoni a chiudere la loro storia d'amore. La love story era cominciata appena cinque mesi fa, dopo l'addio di lei a Stefano De Martino e, seppure sembrava essere nata sotto una buona stella, qualcosa è andato storto. A comunicare la chiusura è oggi la stessa showgirl argentina, che ha confermato il tutto su Instagram.

Nei giorni scorsi era stato Fabrizio Corona, da sempre vicino a Belen, a lasciare intendere che la relazione tra la conduttrice e l'imprenditore fosse chiusa. Oggi la conferma di Belen. Nelle scorse ore infatti una donna le ha scritto su Instagram di "lasciare andare i piccoli uomini stolti, compreso S (Stefano De Martino, ndr)". Un messaggio a cui la conduttrice ha risposto con un cuore, quasi a voler confermare di essere tornata single. Non solo, sempre nel pomeriggio di ieri, Belen ha mostrato su Instagram il primo piano della sua mano: l'anello di fidanzamento regalato da Elio non c'è, è sparito.

Per Belen è dunque tempo di ricominciare ancora una volta da se stessa. E per farlo la conduttrice ha preso una drastica decisione, quella di intraprendere un viaggio destinazione Scozia. La partenza, il volo, l'arrivo. Tutto immortalato su Instagram. Un modo per distrarsi, per volare via dai dispiaceri. Non è chiaro se con lei ci sono i figli Santiago e Luna Marì, o se i piccoli sono con i rispettivi padri (Stefano appunto e Antonino Spinalbese), quel che è certo è che l'obiettivo è trovare un nuovo equilibrio dopo i problemi di salute e le crisi sentimentali degli ultimi mesi. Forza Belen!