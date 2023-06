Benji rompe il silenzio e parla di Bella Thorne: "Con OnlyFans guadagnava milioni, i soldi ci hanno allontanati"

Un anno fa Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati. Per il cantante, dell'ormai ex due Benji e Fede, è stato molto traumatico superare la fine della loro relazione e solo molti mesi dopo ha deciso di parlare apertamente di cosa li ha portati a separarsi. Per riuscire oggi a parlare con quasi serenità di quel periodo ha dovuto seguire un percorso di psicoterapia durato quasi un anno: "Inutile girarci attorno: ero così ferito dalla fine della storia con la mia ex… È stato un momento molto difficile a livello personale". Essere seguito da uno specialista l'ha aiutato a ritrovare se stesso.

Bella e Benji: i motivi dietro alla separazione

Le motivazione del perché fosse stata interrotta la storia non erano mai state divulgate, l'anno scorso Benji dichiarò: "Non è assolutamente un fallimento da parte di nessuno dei due, perché nessuna connessione quando è reale è sprecata o inutile, e il bene e il male sono solo una categoria personale con cui la mente umana etichetta cose, persone, sentimenti, basandosi sul nostro ego e sulla nostra identità, e non sulla parola di Dio. Era destino che fosse così, ed è stato bellissimo". Oggi però, forse vedendo che Bella sta andando avanti con la sua vita e che ha detto "sì" al suo fidanzato l'attivista Mark Emms che le ha regalato un anello dal valore di circa 100.000 dollari, Benji ha deciso di rompere il silenzio.

"Ho accettato delle cose che non avrei dovuto accettare", ha dichiarato a Vanity Fair. "La bisessualità un problema? Assolutamente no, ho sempre rispettato il suo orientamento", a creare problemi è stato il non dialogo e una visione diversa della vita. "Posso dirle che nella nostra relazione non avevamo stabilito paletti precisi su questioni fondamentali nella costruzione di una famiglia: poliamore, poligamia… Anche il rapporto con il denaro ci ha allontanati - ha spiegato il cantante -. Io preferisco di gran lunga guadagnare meno ma essere soddisfatto e in pace con me stesso. Credo che lo dimostrino le mie scelte di vita: abbiamo sciolto Benji e Fede all’apice del successo perché era arrivato il momento di dire stop e di raccontarci in maniera nuova". Poi il paragone con Thorne: "Bella invece aveva un approccio diverso: guadagnava milioni di dollari all’anno su OnlyFans, e non riusciva a sottrarsi. Non l’ho mai giudicata, sono anche dell’idea che una donna debba essere libera di fare quello che vuole del proprio corpo, però ci vuole condivisione di valori e di vedute, altrimenti il castello crolla".