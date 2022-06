Carlo Conti sul palco, il figlio Matteo dietro le quinte con mamma Francesca: i video social

Una grande festa nel nome della musica firmata dal grande Lucio Dalla è andata in onda venerdì 3 giugno 2022 in prima serata su Rai1. DallArenaLucio è stato il nome dell'evento che all’Arena di Verona ha celebrato il cantautore bolognese scomparso dieci anni fa: artisti come Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron (solo per citarne alcuni) hanno interpretato alcune delle sue più belle canzoni, presentate da Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia.

Tanti gli utenti che hanno seguito e commentato la serata sui social, vetrina virtuale a cui anche la moglie del conduttore Francesca Vaccaro ha dato il suo contributo pubblicando i video dell'evento dalla prospettiva inconsueta del retropalco. Da lì ha ripreso le prove degli artisti, l'Arena colma di gente durante la diretta e, di spalle, anche il figlio Matteo intento ad osservarle prima dello spettacolo poi condotto da papà Carlo. "In sottofondo Matteo che ha sete" si legge poi come didascalia di un breve filmato postato tra le storie Instagram, riferimento alla vocina fuoricampo del figlio durante l'esibizione di Fiorella Mannoia. Anche Carlo Conti aveva dedicato un post al figlio qualche ora prima dell'evento: "Qualcuno si sta montando la testa" era stato l'ironico commento scritto accanto al bambino, indicato come "supervisor Matteo Conti" dalla scritta sulla sedia a lui riservata.

Di seguito alcuni video e immagini tratte dalle storie Instgaram di Francesca Vaccaro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.