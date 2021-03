Carlotta Proietti: "Dopo 4 mesi ancora ci scrivete, grazie del vostro affetto per papà Gigi"

A quattro mesi dalla morte di Gigi Proietti, la figlia Carlotta, da sempre restia a rilasciare dichiarazioni in pubblico, decide di scrivere un messaggio per tutti coloro che ancora oggi stanno inviando messaggi di condoglianze alla famiglia. L'amore del pubblico del comico romano era infatti forte al punto che l'ondata di affetto ancora non si è arrestata

"E' un po' che voglio dirvi quanto sia grata ad ognuno di voi per i messaggi che mi avete mandato quando è venuto a mancare Papà - scrive Carlotta, anch'essa attrice, sul suo profilo Facebook - Mi sono promessa di rispondere a tutti, uno per uno, ma anche dopo quattro mesi ce ne sono migliaia non letti. L'amore che avete dimostrato per lui e per la nostra famiglia mi riempie il cuore, è importante e ci tengo a scusarmi se ad alcuni non ho risposto. Sappiate che ognuno è stato letto ed apprezzato o lo sarà".

Proietti è deceduto il 2 novembre scorso in una clinica romana intorno alle 5.30, proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Le sue condizioni si erano aggravate nella serata precedente. L'artista era ricoverato da giorni per problemi cardiaci: un malore lo aveva portato in terapia intensiva. Si trovava in clinica da qualche giorno perchè non si sentiva molto bene, e stava facendo accertamenti per uno stato di affaticamento. Ha lasciato la moglie Sagitta Alter, a cui è stato legato per 58 anni, e le due figlie, Susanna e Carlotta.