È amore tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: i due hanno intenzioni serie

Non voci di corridoi o pettegolezzi, ormai tra Cesare Cremonini, 43, e Giorgia Cardinaletti, 36, sembrerebbe esserci più di un semplice flirt. Da settimane ormai il nome dei due viene accostato e oggi il settimanale Chi ha aggiunto un tassello fondamentale a quella che ha tutti i presupposti per essere un'importante storia d'amore.

Che il cantautore non sia più single da tempo è noto, l'ultimo, e discusso, legame è stato quello con la 26enne Martina Maggiore che si è concluso l'estate scorsa non senza polemica da parte di lei (che dichiarò di essere stata molto ferita). Ma ora nella vita di Cremonini c'è Giorgia e tra i due ci sarebbe un grande feeling. La scintilla sarebbe scoccata in occasione dell'intervista che Cardinaletti gli fece in occasione della promozione di Stella di Mare.

"Ormai Cesare Cremonini e la conduttrice Rai Giorgia Cardinaletti non si nascono più - si legge su Chi -. A Bologna lei è di casa e il cantante l'ha presentata agli amici più intimi svelando intenzioni serie. Molto serie". Le presentazioni agli amici si sa sono fondamentali in una relazione e quindi adesso l'attenzione sulla coppia è alle stelle.