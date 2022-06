Chi è Giorgia Rombolà di Agorà Estate: dalla biografia alla vita privata

Vita privata e professionale di Giorgia Rombolà: di origine calabrese, da giovane si è trasferita a Roma, dove è diventata giornalista. Da volto di Rai News 24 all’approdo a Rai 3. Dal marito alle figlie, fino alla conduzione di Agorà Estate. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Età, provenienza, famiglia, Rai News 24

Giorgia Rombolà nasce a Catanzaro 40 anni fa da mamma Teresa e papà Claudio ed è cresciuta a Soverato (Calabria); ha un fratello minore di nome Jacopo. A 18 anni si trasferisce a Roma con l’intenzione di diventare giornalista: inizialmente con il proposito di scrivere per la carta stampata ma, frequentata una scuola di giornalismo, si ritrova invece in un’azienda importante come la Rai. Il primo anno a Rai News 24 lo trascorre a Genova; torna poi definitivamente a Roma dove lavora al Centro di produzione Rai di Saxa Rubra.

Agorà Estate

Agorà Estate è un programma televisivo che va in onda dal 2013 su Rai 3 dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria mattutina 8.00-10.00. Si racconta la politica di casa nostra vista dalla parte del cittadino, approfondendo i problemi della vita quotidiana, fornendo ai telespettatori nozioni e consigli utili per affrontarli al meglio. L’edizione 2022 del programma va in onda a partire dal 6 giugno. Giorgia Rombolà è la nuova conduttrice del talk show, affiancata al moviolone da Sara Mariani e da Marco Carrara, che nello spazio Timeline racconta il mondo dei social network.

Vita privata, marito, figlie, Instagram

Alcune informazioni inerenti alla vita privata di Giorgia Rombolà sono state ricavate da una intervista rilasciata nel corso della stagione 2018-2019 a Gigi Marzullo nell’ambito del programma Sottovoce. Sappiamo dunque che Giorgia è sposata con Renato, conosciuto ai tempi della scuola di giornalismo. Dal loro legame sono nate tre figlie: Miriam, Allegra e Margherita. Giorgia ha inaugurato soltanto da poco una pagina Instagram ufficiale, mentre è da tempo attivo il suo account Twitter.