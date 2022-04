Chi è Rossella Migliaccio, conduttrice di "Revolution, scopri i tuoi colori"

La vita privata e la carriera professionale di Rossella Migliaccio: una consulente d’immagine di successo che con il libro Armocromia è stata protagonista di un successo editoriale che ha fatto notizia. Dal 9 aprile 2022 conduce su Real Time lo show Revolution- Trova i tuoi colori.

Luogo di nascita, lavoro e carriera

Rossella Migliaccio è nata a Napoli ma è cresciuta a Milano. Qui si laurea in marketing all'Università Bocconi e comincia a lavorare nel campo dell'editoria di moda e della pubblicità. Dopo aver conseguito una certificazione internazionale come Consulente di Immagine comincia a girare l'Europa e a collaborare con prestigiose aziende. Successivamente diventa membro dell’Association of Image Consultants International e insegna in importanti accademie come il Politecnico di Milano e la Business School del Sole24Ore.

Libro e show televisivo

Nel 2019 esce il suo libro “Armocromia. Il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l'immagine”: un eccezionale successo di vendite. La Migliaccio invita i suoi lettori a migliorare le proprie vite partendo dai colori: l'armocromia è il metodo scientifico da lei ideato e insegna a identificare i colori amici e a declinarli per scegliere abiti, accessori, make-up e arredamento. A partire dal 9 aprile 2022 Rossella Migliaccio conduce su Real Time lo show Revolution, scopri i tuoi colori. Si tratta di una sorta di trasposizione del suo bestseller letterario: i partecipanti allo show si affidano alla Migliaccio e a un team di esperti beuty, imparando a conoscere meglio loro stessi, cambiando totalmente guardaroba e arredamenti, sposando le tonalità cromatiche a loro più idonee.

Instagram

Rossella Migliaccio tiene la sua vita privata ben lontano dai riflettori. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 360.000 mila follower, si scopre che tra le sue clienti ci sono famose influencer come Camihawke e Paola Turani.