Chiara Ferragni in partenza per festeggiare il suo compleanno: dove sarà la festa

Chiara Ferraggni è in partenza. Insieme alla famiglia e agli amici festeggerà il suo compleanno, dove? In Sicilia. L'influencer il 7 maggio compirà 35 anni e secondo PalermoToday la grande festa si dovrebbe svolgere proprio a Palermo, ai piedi di Monte Pellegrino, sarebbe Villa Igiea.

Che tra la Sicilia e i Ferragnez ci sia un legame particolare ormai è noto per questo motivo non stupisce che abbia scelto le spiagge della bella isola italiana per i suoi festeggiamenti. Come sempre sarà un evento in grande stile, ma che guarderà all'italianità soprattutto nel menù.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla destinazione, ma intanto Chiara è in viaggio. Non si sa chi saranno gli invitati o quanti saranno ma intanto su Instagram ha condiviso le foto delle valigie e del check in aeroporto con due amiche, Fedez probabilmente la raggiungerà in giornata o domani con i bambini.