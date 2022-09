Ferragni: "Destra pericolosa per lgbt, immigrati e donne". La Russa: "Stia in silenzio 3 mesi se i suoi amici perdono"

Chiara Ferragni torna con un messaggio politico ai suoi 27,6 milioni di follower. Su Instagram, l'imprenditrice ed influencer condivide nelle Stories un post di 'apriteilcervello', profilo che si definisce "antifascista, antirazzista e support Lgbt+", invitando a leggerlo "tutto" e a far "sentire" la propria voce il 25 settembre, il giorno delle elezioni. Il post critica il centrodestra, non solo Meloni ma anche gli alleati Salvini e Berlusconi, e lancia il messaggio secondo cui le destre sarebbero pericolose per la comunità lgbt, per gli immigrati e per le donne alle prese con l'idea di un aborto, nel caso appunto della vittoria della destra "più ideologica della storia della Repubblica".

Immediatamente virale, a replicare al post è Ignazio La Russa, tra i fondatori di Fratelli d'Italia insieme a Giorgia Meloni e Guido Crosetto. "Nel 'vecchio governo corrotto' (a cui fa riferimento Ferragni in una parte del messaggio, ndr) di sicuro Fratelli d'Italia non c'era, mentre da 10 anni nei governi ci sono sempre stati, senza aver mai vinto, tutti gli amici politici della Ferragni. Se erano corrotti? Lo afferma la Ferragni. Di sicuro erano l'opposto del bene".

Quindi il senatore La Russa invita la moglie di Fedez al silenzio social se la destra dovesse vincere: "E sfido la Ferragni a tre mesi di silenzio social se perdono quelli che lei sponsorizza. Accetta la scommessa o sa che perderebbe una montagna di soldi guadagnati senza merito?".

Che cosa dice il post condiviso da Chiara Ferragni

Ma che cosa dice, in breve, il post condiviso da Ferragni? Nel dettaglio si ricorda che, sebbene quelle del 25 settembre possono sembrare "normali elezioni" per milioni di italiani, ovvero "le solite elezioni che portaranno alla formazione dell'ennesimo governo ladro e corrotto, tanto odiato e ormai entrato nella visione dell'opinione pubblica", per tantissimi cittadini la posta in gioco sarebbe molto più alta.

"Per tantissime persone", si legge, "saranno una carneficina, rappresenteranno la nascita del governo più a destra (a livello di estremismo ideologioco) in tutta la storia della Repubblica". Il riferimento è alle "persone nere italiane o residenti in italia", ai "tanti bambini e giovani che vivono in Italia da sempre ma che non sono italiani perché di origina straniera" e ancora "alle persone lgbt che vedranno sparire per i prossimi 5 anni le speranze di venir tutelate da questo stato" infine alle donne sul cui corpo "avverà una battaglia triste ed ideologica".

In basso, il post condiviso da Chiara Ferragni