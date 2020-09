Chiara Ferragni premiata con il Leone d’Oro “per l'impegno civico dimostrato per l'Italia”

Prestigioso riconoscimento per Chiara Ferragni, insignita del Leone d'Oro dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro "per l'impegno civico dimostrato per l'Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l'arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche e per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al suo pubblico internazionale". Negli ultimi mesi l’imprenditrice e influencer si è impegnata moltissimo per la promozione delle bellezze italiane e del turismo segnato dal lockdown dettato dalla pandemia, utilizzando il proprio Instagram come vetrina per i suoi fedelissimi 21 milioni di follower. In questi giorni Ferragni si trova in laguna e anche durante questo soggiorno, ha tenuto a far scoprire ai fan gli angoli più suggestivi della città

Chiara Ferragni riceve il Leone d’Oro: “E’ solo l’inizio”

Sui social, a corredo della foto che la mostra con il prestigioso Leone d’Oro, Chiara Ferragni ha condiviso la gioia per ilo prestigioso riconoscimento: “Come molti di voi sapranno sono una grande supporter dell’Italia e dei suoi tesori nascosti soprattutto in questo momento difficile per il turismo, e proprio in questi giorni mi trovo a Venezia per mostrarvi alcuni luoghi ancora poco esplorati. Per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al mio pubblico internazionale in questi tre giorni in laguna e per l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche, sono stata insignita dalla città del Leone D’Oro. Questo è solo l’inizio”.

Una comprensibile soddisfazione per l’influencer da 21 milioni di follower, in barba alle polemiche suscitate dai suoi tour in giro per l’Italia e documentati dalle stories Instagram che, nonostante tutto, hanno sortito effetti più che positivi.