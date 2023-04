Il re dei tronisti Costantino deve tutto a Costanzo”: “Mi avrebbe venduto a tranci”

Con Costantino Vitagliano è partita la "saga" dei troni. Il suo percorso all'interno di Uomini e donne ha fatto la storica e solo lui sa quante porte gli sono state spalancate grazie alla popolarità, all'esposizione mediatica avuta dopo la partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi e conseguentemente ai vari format condotti da Costanzo.

"Gli devo tutto”, ammette l'ex tronista, oggi 48enne, parlando di Maurizio Costanzo. "Disse che mi avrebbe venduto a tranci - continua - Ho fatto parte della famiglia di Costanzo per più di dieci anni. Ho lavorato con loro per molti programmi tv, Maurizio scrisse il mio film e poi Buona Domenica". Il celebre conduttore aveva infatti capito il potenziale che Costantino aveva, e portarlo in tv significava ascolti garantiti.

"Costanzo che mi ha insegnato a stare in televisione", sottolinea il re dei tronisti che oggi è pronto a tornare sul piccolo schermo: “Mi vedrete a maggio con un programma registrato per la Rai. E' stato un regalo, l'ultimo regalo, di Costanzo perché molti autori sono nati proprio grazie al grande Maurizio”.