Rettore racconta l'amore per il marito: "La mia prima volta con lui 45 anni fa. Per me rischiò la vita"

Donatella Rettore sta meglio. A qualche giorno dall'annuncio di essersi ammalata di Covid, la cantante 67enne che da anni convive con un quadro clinico delicato a causa della talassemia, premette il lento miglioramento delle sue condizioni di salute nell'intervista incentrata sulla sua vita privata. "La febbre è passata, io devo stare attenta perché sono fragile ma ho fatto quattro vaccini" spiega l'artista al Corriere della Sera che, insieme al marito, il musicista Claudio Rego, di due anni più grande, ripercorre la loro lunga storia d'amore.

I due si sono fidanzati nel 1977 dopo mesi di conoscenza partita nel segno dell'immediata antipatia reciproca. Poi, però, è subentrata la consapevolezza di un sentimento molto diverso: "Ci ha pensato la fortuna a farci incontrare di nuovo, mesi dopo, a Taranto. Allora le ho parlato. Quando sono tornato a Roma mi sono reso conto che m’ero preso una bella imbarcata" ha confidato Rego che per la sua amata ha anche affrontato una bella prova di coraggio. "La verità è che una volta questo povero cristiano ha rischiato la vita per me" ha ricordato Rettore: "Io ero a Foggia, mi pare, per delle date, lui stava facendo il servizio militare. Si fece dare tre giorni di licenza, prese un treno e un treno dell’epoca, perché mica c’era l’alta velocità. Dopo ore di convoglio arrivò e scoprì che doveva farsi alcuni chilometri a piedi, perché i collegamenti con il posto dove stavo io erano rari. In campagna. Con dei cani randagi che a momenti lo sbranavano. Ho capito allora che era quello giusto".

La prima volta e la decisione di sposarsi

E quello giusto, Claudio Rego, per Donatella Rettore lo è stato davvero, considerato che è stato l'unico uomo della sua vita, sposato nel 2005, a distanza di tanti anni perché - ha raccontato - "stavamo insieme da tanto, i figli non sono arrivati, io sono pure talassemica, un giorno gli dissi: “Senti, sposiamoci e non se ne parli più”. C’è un che di macabro e fatalista in me, a dispetto della mia energia e dei miei look. Pensi che ho fatto testamento quasi vent’anni fa".

"La mia prima volta? Con Claudio, 45 anni fa. Punto" ha confidato ancora Donatella, seguita dal commento di Claudio che considera la fiducia alla base del loro lungo rapporto: "La fiducia reciproca ce la siamo guadagnata però sul campo e questo, col tempo, ci ha permesso di raggiungere la certezza di poter contare sempre sull’aiuto dell’uno per l’altra".