Pfm, Franz Di Cioccio accusa la figlia Elena: "Conduce la vita personale a modo suo. Col libro cercava fama"

A due mesi dall'uscita del libro della figlia Elena, Franz Di Cioccio, batterista della Pfm, dice la sua circa i temi trattati dalla 48enne nel testo Cattivo sangue. Parole attese dal pubblico, dal momento che la secondogenita del musicista ha parlato di una vita senza sconti, fatta di abusi, della morte della mamma Anita - attrice e conduttrice, suicida nel 2016 - e, in ultimo, della sieroposività contratta a 21 anni.

"Con papà al momento non abbiamo rapporti, ognuno è andato per la sua strada", aveva detto Elena tra le altre cose. Ed oggi, incalzato dai giornalisti nella conferenza stampa di presentazione dell'album live The event - Live in Lugano, Franz dichiara: "Non posso rispondere perché non ho niente da dire. Elena ha una sua vita personale condotta a modo suo. Evidentemente con questo libro voleva diventare famosa. Se continuerà a raccontare faccia lei, ma deve capire che deve rendere conto alle persone, non a me, ma ha detto cose che non stanno né in cielo né in terra".

Secondo Di Cioccio, "Elena ha un rapporto conflittuale con se stessa". "Io non ho niente da perdonarle, ma per me ha scritto cose al limite, ha sbagliato - ha proseguito - Sapete che persona sono, io non lascio mai le mie figlie per strada". A fargli da spalla è presente, in conferenza stampa, la primogenita Cinzia: "Mi sento fortunata e privilegiata per i genitori che ho avuto. Ognuno vive l’infanzia e i genitori dal suo punto di vista, con un suo percorso, e sono esperienze personali. Io non sono certo stata una bambina traumatizzata".