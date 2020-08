Eleonora Daniele, il primo compleanno da mamma

Senza dubbio l'età più bella. Eleonora Daniele compie 44 anni e non è mai stata così felice, merito della figlia Carlotta - nata lo scorso maggio - tanto voluta e così preziosa per lei e per il marito Giulio Tassoni. La conduttrice di 'Storie Italiane' sta festeggiando all'Argentario, dove è in vacanza, e a mezzanotte è arrivata la prima sorpresa: una torta di frutta e le candeline spente in famiglia e tra pochi amici.

Tra le sue storie Instagram il video alla torta, poi una lunga carrellata di auguri ricevuti sui social da parte di colleghi e amici. Una giornata speciale da vivere con i due amori della sua vita e circondata dall'affetto di tante persone e del suo pubblico, che non vede l'ora di rivederla in tv. Ancora qualche giorno per ricaricare le batterie e godersi h24 la sua Carlotta, poi Eleonora Daniele è pronta per iniziare una nuova stagione di 'Storie Italiane', il suo gioiellino.

Eleonora Daniele mamma a 43 anni: "Tocco il cielo con un dito"

L'arrivo di Carlotta è stato tanto voluto quanto inaspettato. La conduttrice, infatti, ha dichiarato di essere rimasta incinta naturalmente, nonostante per la sua età non era così semplice. "Carlotta è sicuramente un dono di Dio - aveva dichiarato in un'intervista pochi giorni dopo il parto - Alla Madonna ho chiesto le cose più belle della mia vita e quindi anche mia figlia".