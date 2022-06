Eleonora Daniele saluta il pubblico in lacrime: "Ce la devi fare". Le parole per l'amico

L'ultima puntata di stagione è sempre carica di nostalgia. Ma lo è in particolare nel caso in cui c'è un dolore nel cuore. Lo sa bene Eleonora Daniele, che oggi ha salutato il pubblico in lacrime, dando l'appuntamento con Storie Italiane a settembre. Ed inviando il suo più caloroso abbraccio ad un uomo di nome Alessandro, che è presumibilmente parte dello staff, a cui ha detto: "Ce la devi fare". Non è chiaro a chi si sia riferita la presentatrice, visto il riserbo tenuto sulla dedica, ma trattenere le lacrime è stato impossibile e la clip ha fatto presto il giro della rete.

"Stiamo insieme qui io e te a fare i ringraziamenti finali", ha detto Eleonora raggiungendo il centro dello studio. Al suo fianco c'è Ivan Cottini, ospite gradito da sempre nonché ballerino affetto da sclerosi multipla, che da sempre porta avanti la sua battaglia di parità in televisione. "Siamo qui insieme in questi ultimi minuti per chiudere la nostra trasmissione", ha proseguito. "Permettetemi di ringraziare tutti quanti, di dirvi semplicemente grazie, alla squadra, agli inviati, ai filmaker, tutti i ragazzi e le nostre ragazze, un grazie speciale a tutti dalle luci alla regia. Voglio mandare un abbraccio sincero al nostro Alessandro, ce la devi fare. Siamo con te Ale, Forza". L'appuntamento con il talk mattutino di Rai Uno è per l'inizio di settembre.

