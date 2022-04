Eleonora Giorgi nonna: il primo video col nipotino è emozionante

Neanche lei due anni fa, quando Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono innamorati, si aspettava di tenere presto in braccio un nipotino. Ed invece la realtà supera sempre la fantasia ed ecco Eleonora Giorgi nel primo video con il piccolo Gabrio, nato a febbraio, tra le braccia. Pubblicato su Facebook nella giornata di ieri, la clip ha già raccolto centinaia di commenti di auguri in calce.

"Nonna Ele e Gabri… tanta tenera felicità!", scrive Eleonora, mentre si immortala con gli occhi che brillano di gioia. A riprenderla è proprio il figlio Paolo, che scherza con lei. Al centro del video c'è Gabrio, che dal papà (e dalla nonna) ha ereditato due grandi occhioni azzurri e i capelli biondi.

Nato il 19 febbraio scorso e ora accolto dall’amore di tutti i parenti, Gabrio è il primo figlio in casa Giorgi-Ciavarro. Mentre infatti per Clizia si tratta del secondo figlio dopo Nina, avuta sette anni fa dall'ex compagno Francesco Sarcina (il leader delle Vibrazioni), per Paolo è la prima volta alle prese con la paternità. E per Eleonora è la prima volta da nonna. La cicogna è arrivata a due anni e mezzo dal primo incontro della coppia, che si è conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip, dove entrambi erano concorrenti.

"Mi emoziona vedere Paolo, così giovane, già padre. Mi lascia senza fiato", ha raccontato nonna Eleonora. E su Clizia: "E' molto affettuosa e mi ingloba nella loro vita. È matura e intelligente. Mi invita sempre, Paolo sarebbe più distaccato ma lei mi coinvolge". Giorgi è pronta ad affrontare questa nuova avventura "anche se un pizzico di paura c'è sempre".