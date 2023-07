Elodie "Se non fosse così bella non avrebbe successo", la stoccata di Jo Squillo

Per un artista, rimanere sulla cresta dell'onda è davvero molto complicato. Solo pochi rimangono nel tempo, i più devono continuamente reinventarsi per non cadere nel dimenticatoio a fronte di nuovi personaggi che fanno capolino sulla scena musicale o altro. Lo sa bene Jo Squillo, cantante che ha conosciuto l'apice del suo successo negli anni '90 con il brano "Siamo donne" e che oggi continua a rimanere sulla scena anche se con ruoli non sempre di prima linea.

Intervistata dal Corriere della sera, Jo Squillo ha parlato della difficoltà di essere donna nel mercato discografico: "Le donne devono valere anche per il loro aspetto” ha dichiarato che, entrando nello specifico, quando le è stato chiesto se Elodie avrebbe meno successo se non fosse così bella, ha risposto senza troppi giri di parole: “Ne sono certa. Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto. La maggior parte delle acquirenti di musica sono donne e comperano la musica degli uomini”.

Dichiarazioni che hanno fatto presto il giro della rete e sulle quali Elodie non è (ancora) intervenuta.

C'è da dire che la (oggettiva) bellezza di Elodie a volte è stata anche un peso. Quando qualche anno fa, si giocava forse l'ultima chance per entrare nel mondo della musica, nella scuola di Amici, spesso si chiudeva in bagno a piangere perchè incapace di governare quel contrasto tra bellezza (oggettiva) e talento. Una bellezza che tendeva quasi a nascondere. Una volta uscita dal talent la romana ha acquisito sicurezza, ha scalato le classifiche con i suoi dischi e ha forse deciso di smettere di farsi troppe domande mostrandosi per quella che è, una donna molto bella che fa della musica e che non ha paura di osare.