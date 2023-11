Si appostano e fermano Elodie subito dopo il concerto, lei reagisce così: il video

Cappotto nero e cappuccio, poco trucco in viso. Abbandonati gli abiti paillettati del concerto, Elodie viene fermata da alcuni fan all'uscita del Forum di Milano, dove si è appena esibita per due ore di adrenalina pura. Il video, virale su TikTok, ha collezionato quasi 80mila visualizzazione. A colpire in particolare la reazione della cantante romana.

La clip è stata postata da un sostenitore della cantante. Insieme ad altri amici, il ragazzo si era posizionato nel retro del forum con la speranza di incontrara. Sogno avverato. Verso le 23.40, ovvero una mezz'oretta dopo la fine del concerto, l'artista fa capolino fuori dalla struttura. L'attesa è valsa la pena. Tra complimenti e foto, Elodie si è fermata anche per una chiacchiera con i fan. Una disponibilità non scontata. "Lei, al contrario di tanti altri artisti, si ricorda da dove viene e ringrazia per il suo strameritato successo", scrive qualcuno. "Dal vivo è troppo bella", risponde il ragazzo che ha postato il video.

È un momento d'oro per Elodie, che sta mettendo a segno un sold out dopo l'altro. Le prossime date del tour toccheranno Firenze, di nuovo Milano e poi Roma. Al suo fianco a condividere i successi il compagno Andrea Iannone, ex motociclista.