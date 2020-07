Emma sbotta in privato ad un follower: "Ecco il mondo dei sapientoni". Lo screen della conversazione

Non le manda a dire, Emma Marrone. Da sempre la cantante replica a tono a chi esagera usando toni inopportuni nei suoi confronti. L'ultimo caso nel pomeriggio di oggi, quando l'artista salentina ha pubblicato tra le Instagram Stories lo screenshot di una conversazione avuta con un hater.

Emma e i messaggi in privato ad un follower

Nel dettaglio è accaduto che l'hater ha accusato Emma di mancata coerenza: "Scrivi che la fortuna non esiste, poi ti vediamo con le corna al collo", ha scritto in riferimento ad una collana indossata questa mattina. E Marrone, colpita da una accusa tanto pretestuosa, non è stata a guardare: "Ma tutt'appost?", ha replicato.

Qui i toni dell'odiatore sono decisamente cambiati e quest'ultimo ha ammesso che in realtà tutte le sue provocazioni avevano l'obiettivo di sollevare una sua reazione: "Ce l'hai fatta a rispondermi. Non ci posso credere che mi hai scritto, mi verrà un infarto", ha digitato nel messaggio successivo.

Secca la chiosa di Emma, che ha voluto così dimostrare le ambiguità del mondo d'odio online. "Ecco a voi il fantastico mondo degli odiatori, dei criticoni del 'so tutto io' e di una lunga serie di sapientoni... Io vi amo, sappiatelo".

Emma e gli haters

Già in passato Emma aveva risposto a chi aveva mosso nei suoi confronti accuse un po' vane e un po' deliranti. E' successo ad esempio quando è sbottata contro chi la accusava di non pulire abbastanza bene il piano cottura della cucina, oppure quella volta che è stata accusata di utilizzare pellicce quando in realtà si trattava di capi sintetici. Non solo: grazie alla trasmissione 'Le Iene', la cantante ha incontrato vis a vis un hater, chiedendo spiegazioni di offese e insulti gratuiti ricevuti e dando una lezione ai famosi leoni da tastiera.