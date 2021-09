"Escort al Gf Vip", due ex concorrenti confermano

"A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da 'influencer' un'altra professione: escort d'alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate". Questa la bomba lanciata da Dagospia la settimana scorsa che ha fatto tremare il reality di Canale 5, scatenando sui social la caccia al nome.

Nessuna identità svelata, ma due ex concorrenti confermano. Il primo è Luigi Mario Favoloso, nel cast del programma nel 2018, che assicura di aver condiviso il loft di Cinecittà con una ragazza che faceva quel mestiere: "Non capisco dove sia il clamore - ha detto ai follower -. Anche quando ho fatto il Grande Fratello io c'era una che faceva l'escort, sia prima che dopo. Ci avevo anche un po' legato, ma poi non l'ho più voluta vedere".

"Anche un escort maschile"

Sottoscrive le parole di Favoloso la sua ex coinquilina Veronica Satti: "Mi ha letto nel pensiero - scrive su Instagram -. Non è particolarmente elegante ma confermo. Anche nell'edizione dopo, anche abbastanza nota. Insomma alla fine io mi sono sempre chiesta se gli autori del Gf lo sapessero, così per curiosità, non perché giudico la scelta di queste donne". La figlia di Bobby Solo svela anche altro: "Ah, in un Gf Vip anche un escort maschile e lo so al 100%. Forse li mettono di proposito, però guai a dirlo che poi ti becchi una querela sulla verità".