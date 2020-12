Le scarpiere da sogno di Chiara Ferragni e Fedez

Avete presente la cabina armadio di Carrie Bradshaw in Sex and the City? Nulla in confronto a quella di Chiara Ferragni. Una stanza da sogno piena di abiti e accessori, per non parlare delle scarpe. A proposito di scarpe, l'imprenditrice digitale le ha appena riordinate, sfoggiando il risultato finale su Instagram.

Le scarpe di Chiara Ferragni e Fedez

Le calzature più desiderate e glamour, una dopo l'altra: sandali, décolleté, stringate, sneakers, arrivando fino alle pantofole, non bastano 365 giorni per indossarle tutte. Non è da meno Fedez, anche lui alle prese con la nuova scarpiera arrivata a casa, disegnata dal suo amico Filippo Foria, famoso designer. Per il rapper meno eleganza, ma colori sgargianti tra un cassetto e l'altro: una collezione di limited edition tra Nike e Vans.

Sotto alcune foto delle scarpiere di Chiara Ferragni e Fedez