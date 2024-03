La figlia di Funari: "Non l'ho visto per anni. In ospedale arrivai tardi, avrei voluto parlarci"

Sono passati 16 anni dalla morte di Gianfranco Funari e oggi sua figlia Carlotta parla del loro rapporto, recuperato dopo una lunga assenza del conduttore nella sua vita. "I miei si sono separati dopo cinque mesi" racconta in un'intervista al Corriere, e ancora: "Io ero la figlia nascosta di un matrimonio finito presto. Mia madre Annamaria vendeva cosmetici anche lei, si erano conosciuti così".

Un padre assente per quasi tutta l'infanzia, continua: "Fino a 7 anni non l'ho più rivisto. Nella mia testa di bambina mi sentivo una figlia non voluta, ci ho sofferto. Col tempo ho capito che non era così. Ci siamo riavvicinati grazie ai nonni. Con i compagni di scuola mi sentivo a disagio, avevo un padre famoso che non vedevo mai". Si sono ritrovati davvero quando Carlotta era grande: "Intorno ai miei trent'anni ci siamo riavvicinati, ho passato un periodo difficile". Fu allora che recuperarono tutti gli anni persi: "Lui mi ha accolto e mi ha anche aiutato economicamente. Ho finalmente avvertito che c'era davvero per me. Abitavo al quinto piano, senza ascensore. Lui, pigro da morire, ogni sera si faceva le scale per venirmi a trovare".

Carlotta gli è stata vicino fino alla fine, anche se quando morì - nel 2008 - non fece in tempo a salutarlo come avrebbe voluto: "Si sentì male di notte - ricorda - corsi a casa sua, arrivò pure mia madre. Era grave, stava per morire, il cardiologo disse che era sotto infarto". In ospedale non ci fu più nulla da fare: "Stava in coma. Mi hanno avvisato tardi, sono arrivata che era già incoscente, avrei voluto parlarci. Ripetergli ancora: 'Ti voglio bene'".