Francesca De André vittima di "una grave aggressione, violenza fisica": il racconto

Francesca De André, la nipote di Faber, ha raccontato sui social di essere stata vittima di "una grave aggressione". A causa delle sue "tragiche condizioni psicofisiche" da qualche giorno non era sui social e la colpa sarebbe proprio una "violenza fisica", Francesca non è entrata nei dettagli però, si è limitata ad affermare che non è ancora in condizione di parlare di cose le è successo, ma che "non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo".

Come ultima cosa chiede ai suoi fan di supportarla, come hanno sempre fatto, e di non lasciarla da sola in questo momento così difficile. Ora più che mai ha bisogno del loro supporto.

Francesca, già nota per essere la nipote di Fabrizio De Andrè e quindi figlia di Cristiano, è diventata nota al grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello 16 condotto da Barbara d’Urso. Proprio nelle trasmissioni della D'Urso ha parlato dei rapporti con il padre, molto burrascosi, che adesso sono praticamente inesistenti.

Il racconto di Francesca De Andrè

Questo il testo del messaggio di Francesca: "Ciao a tutti, torno oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora in realtà mi trovo ma sto cercando di reagire. Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, del quale non sono ancora in condizione di parlare, ma non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento)". Poi l'appello ai fan: "Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto che voi mi avete sempre dato ma ora ancora di più. Ne ho davvero bisogno. Vostra Fra".

La sua richiesta è stata accolta e infatti dopo qualche ora ha voluto ringraziare la sua community per l'affeto che le ha dimostrato: "Non avete forse la reale idea di quanto questo veramente mi aiuti ad avere ancora più forza di reagire e rafforzare la convinzione che bisogna uscire dai meccanismi di violenza". Francesca si è anche voluta tutelare affermando che lei ha raccontato cosa le è successo solo per informare i suoi fan, non per "dare l'esclusiva a qualcuno".