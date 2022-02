A Milano mano nella mano: le foto dell'anniversario d'amore di Gabriel Garko e Mattia

Com'è bella oggi la vita di Gabriel Garko. Dopo il coming out arrivato ormai un anno e mezzo fa, l'attore festeggia un anno d'amore accanto al giovane fidanzato Mattia, con cui comincia a fare progetti piuttosto seri circa la possibilità di allargare la famiglia. La coppia è stata paparazzata a Milano proprio nel giorno dell'anniversario, più unita che mai.

Shopping casalingo per le vie del centro a Milano. Sorrisi, complicità e affetto per l'attore e il giovane manager, che camminano per le vie del centro tenendosi per mano. Con tutta l'intenzione di non farsi riconoscere, a quanto pare, e di rifuggire gli occhi indiscreti dei paparazzi. Ma senza successo. Giacca lunga, occhiali scuri e sciarpe extralarge, i due sembrano volersi ritagliare un po' di intimità senza essere "tanati" dai fotografi, ma non ci riescono: quando abbassano le mascherine nere dal viso, i sorrisi parlano per loro.

Tra Garko e Mattia, un anno pieno d'amore. Che guarda al futuro. Proprio di recente, Gabriel ha definito il compagno, "la persona giusta" per fare passi avanti in termini di responsabilità. A conquistarlo è anche questo fatto che l'uomo è estraneo al mondo dello spettacolo. "C'è un sogno che nutro da tempo", ha dichiarato poi a proposito dell'idea di diventare papà. E chissà che il 2022 non gli regalerà questa gioia.

Chi è Mattia, fidanzato di Garko

Poco è dato sapere circa Mattia Emme. Riservatezza che avrebbe conquistato Garko. Privato il suo account Instagram, in cui si definisce "general manager". In un primo momento si era parlato di una occupazione per lui nel mondo dello spettacolo, in particolare della musica, ma è stato lo stesso Gabriel a smentire tutto: "Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fai il modello come qualcuno ha scritto". Ed è proprio la distanza da questo mondo ad averlo conquistato, tanto da festeggiare oggi un anno insieme.