Gianni Morandi in vacanza canta con un piccolo fan: il video è dolcissimo

Gianni Morandi si gode il mare della riviera romagnola, un po' di relax in compagnia della famiglia e di qualche fan che non riesce proprio a stargli lontano. Morandi non dice mai di no a foto e autografi, ma nel video ripreso da Anna Dan, sua moglie, e condiviso sui suoi profili social il fan era una persona speciale. Un bambino di meno di 5 anni, di nome Giulio, che voleva cantare con lui Apri tutte le porte, la canzone scritta con Jovanotti e con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo.

Il video è dolcissimo, i due duettano e Morandi lascia spazio al piccolo per fargli fare gli acuti: impossibile non sorridere di fronte a questa scena. I commenti sotto al post sono moltissimi, come anche i mi piace, "Grande", "Super", "Bravissimo", c'è anche chi scherza "Adorabile, canta meglio di te!" ma subito dopo aggiunge "Scherzo Gianni". Il video si conclude con i saluti ed è simpatico notare come il fan imiti il cantautore anche nel gesto della mano, facendo il 'ciao' proprio come lo fa Gianni.

Gianni ha un nuovo "piccolo amico Giulio" e Giulio, ne siamo certi, non dimenticherà mai questo giorno di metà agosto.