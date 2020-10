Giulia De Lellis in clinica

La salute è la prima cosa. Lo sa bene Giulia De Lellis che oggi ha deciso di recarsi volontariamente in una clinica alle porte di Roma per sottoporsi ad alcuni controlli. Immediata l'apprensione dei fan (4.9 milioni solo su Instagram), presto rassicurati dalla seguitissima influencer: "Va tutto bene, ma sono agitata", confida in una Instagram Stories.

Giulia non sarebbe vittima di alcun problema di salute. Avrebbe semplicemente deciso di sottoporsi ad un check up generale per togliersi ogni pensiero. "Ho deciso di chiudermi in una clinica e fare tutti i controllli generali possibili - spiega - Stasera torno a casa. E' importante non trascurare nullla soprattutto ciò che non possiamo visibilmente monitorare. Sono ipocrondriaca pesante quindi sono in para. Ma sono anche positiva quindi sto cercando di bilanciare queste due cose". Prevenzione è la parola d'ordine, insomma.

Già nei giorni scorsi l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' aveva confidato di soffrire di un problema dermatologico, ovvero un'acne persistente che sembra dura a morire Giulia infatti ha postato un suo scatto in primo piano nelle stories: “Questa mattina - aveva raccontato - mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po’ giù di morale perché ogni cura sembra fallire… prima o poi so che troverò la soluzione".