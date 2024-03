Giulia Stabile e Sebastian Melo Taveira? La ballerina rompe il silenzio

Dopo la fine della storia con Sangiovanni, Giulia Stabile sembrerebbe essere single. Sta pensando alla carriera, ha comprato, a soli 21 anni, la sua prima casa e sembrerebbe che l'amore proprio non sia nei suoi pensieri. Da settimane però, complici le prove per il serale di Amici e le numerose storie condivise su Instagram, era iniziata a circolare la voce che ci fosse del tenero tra Giulia e Sebastian Melo Taveira, concorrente del talent nel 2017 che è poi diventato un danzatore conosciuto a livello internazionale anche per la sua partecipazione al film Magic Mike.

Stabile aveva anche ammesso, tempo fa, di aver avuto una cotta per il bel ballerino prima che iniziasse la sua relazione con Sangiovanni. I due adesso sono colleghi nel programma di Maria De Filippi ma le continue condivisioni social avevano insospettito i loro fan più affezionati. A freddare i bollenti spiriti ci ha pensato però la stessa Giulia che in una delle recenti storie ha pubblicato una foto di loro due abbracciati con la scritta: "Fratellone del cuore". "Se ci si mette può essere sia il più coccoloso del mondo che il più fastidioso". Segno evidente che tra i due c'è una bellissima amicizia e, almeno per ora, niente di più.