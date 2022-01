Gracia De Torres e la foto della pancia dopo il parto: "Perderò tanti lavori, ma la bellezza non è solo esteriore"

Dopo il parto il corpo di una donna cambia molto, ma troppo spesso non se parla e le donne di spettacolo per vergogna, o anche solo per pudore, cercano di mostrarsi al meglio anche quando non lo sono. Negli ultimi anni, da quando il body positive sta piano piano cambiando il meccanismo contorto e sbagliato dei social, si vedono molte più donne e uomini disposti a mostrarsi per come sono realmente. Gracia De Torres si inserisce in questa scia positiva e ha deciso di condividere la foto della sua pancia dopo un parto gemellare. La modella ha confidato: "Con questa foto probabilmente perderò tanti lavori futuri, anzi, chi prenderebbe ancora per una campagna di costumi una donna con questa pancia??? Solo qualcuno che ha la sensibilità di capire e il coraggio di mostrare le donne reali. Non voglio dire che prima non lo fosse, ma penso alla società manchi quello: manca quella finestra al mondo reale, più campagne pubblicitarie dove si mostra la verità della vita è non solo dei canoni di bellezza perfetta. Nella vita ci vuole bilancio".

Una foto per una battaglia, può sembrare poco, invece è tanto. L'immagine della sua pancia può essere vista come parte del movimento di rivoluzione, 10-15 anni fa uno scatto del genere sarebbe stato motivo di scandalo, oggi è motivo di orgoglio. "La vita ha diverse sfumature, diversi colori e diversi punti di vista. La mia pancia é diventata una mappa del tesoro, o un albero della vita, forse per altri un terrore".

E parlando dei canoni di bellezza e la loro rappresentazione in pubblicità e non solo, Gracia ha aggiunto: "Dovrebbe mostrarsi sia il buono, il male, che il reale. Perché la vita sarebbe migliore, probabilmente ci sarebbero meno adolescenti in depressione per non entrare in quei canoni di bellezza, ci sarebbe meno bullismo e ci sarebbe molta più felicità. Con questo non voglio dire che dobbiamo smettere di curarci o accettare che non possiamo migliorare, anzi dobbiamo farlo, svegliarci ogni mattina e migliorare quelle cose 'fisiche o mentali' che non ci piacciono. Dico che la vera bellezza è tutt’altro credetemi".

Le paure di Gracia De Torres quando ha iniziato a lavorare

"Quando ho iniziato a fare la modella a 18 anni, sono arrivata in Italia piena di complessi e paure, mi vedevo un orrore e, la più piccola e brutta di qualsiasi altra ragazza, ero dura è molto cattiva con me stessa" scrive ancora la modella nel lungo post su Instagram. "Poi però andavo a fare casting per campagne pubblicitarie e trovavo file di ragazze che sembravano uscite da un sogno, tutte perfettamente belle e disegnate. Poi però tra tutte quelle donne bellissime sceglievano a volte a me! Ma come era possibile? Tra tutte quante me? Poi ho capito che la bellezza è soggettiva e ognuno ha un concetto diverso. Spesso guardiamo solo l'aspetto fisico ma ho imparato che spesso si trova un carattere, una scintilla che faccia brillare e non tutti ce l’hanno".

De Torres ha concluso con un messaggio importante: "Per cui ricordate; non è solo quello che si vede da fuori, ma tutto quanto tu possa dare con la tua personalità. La naturalità di essere noi stesse ci premierà sempre. Non abbiate paura di mostravi per come siete mai!".