Guendalina Tavassi: "Ho usato anfetamine per dimagrire prima di andare all'Isola dei Famosi"

Nel servizio de Le Iene andato in onda ieri, martedì 26 marzo, si è affrontato l'argomento del cosiddetto "doping estetico". Fabrizio Corona, Angelo Sanzio, Giacomo Urtis e Guendalina Tavassi hanno raccontato il loro rapporto con il proprio corpo, teso alla ricerca ossessiva di una sedicente perfezione da raggiungere a tutti i costi.

"Ho fatto uso di anfetamine per dimagrire prima di andare all'Isola dei Famosi" ha ammesso allora l'influencer ed ex naufraga dell'edizione del reality del 2022 Tavassi, 38 anni, parlando di un rapporto con lo specchio così problematico da indurla a provare anche un farmaco per diabetici pur non soffrendo della malattia: "Mi facevo delle punture e non avevo più fame. L'ho fatto due anni e mezzo fa, dovevo andare a L'Isola dei Famosi e non volevo farmi vedere così". Tavassi ha ammesso di essersi procurati i farmaci per diabetici sottobanco e di aver anche usato farmaci che per lei sono diventati quasi una dipendenza: "Ho provato l'efedrina e l'anfetamina per dimagrire. Un secondo ridevo e un secondo dopo ero arrabbiatissima. Poi piangevo, poi tornavo a ridere. Avevo il cuore a mille, non riuscivo a dormire, non riuscivo a mangiare. Ero impazzita", ha aggiunto ancora l'influencer consapevole di avere un rapporto distorto con la sua immagine. "Mi specchio direttamente col filtro della telecamera, per specchiarmi uso il telefono. Non dico che sono brutta però finché non mi camuffo non riesco a guardarmi. Mi sono rifatta il naso e le labbra per anni, ho fatto così tanto acido ialuronico che mi hanno trovato del tessuto cicatrizzato sotto il labbro. Ho poi rifatto il seno dopo aver allattato tre figli e infine ho fatto la blefaroplastica. Ora vorrei fare il lifting", ha ammesso ancora.

