Ilary Blasi vola in Spagna dal figlio Cristian, ma qualcosa non va: le foto

Ilary Blasi è volata in Spagna per andare a trovare Cristian, il maggiore dei suoi figli, che si è trasferito a Madrid dopo essere stato ingaggiato a gennaio dal Rayo Vallecano, squadra della Liga spagnola. Nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi è evidente che i due avessero litigato. "Un'atmosfera grigia" tra i due "non solo perché non c'era il sole: nessun abbraccio o scenetta da voglia di tenerezza tra i due". Cristian sembrava stanco post allenamento "ma anche accigliato e così Ilary". Blasi poi è tornata in albergo, mentre il 18enne a casa; si sono rincontrati per cena.

Poteva trattarsi di un semplice battibecco, ma il settimanale ipotizza che potrebbe essere colpa del divorzio. "Un'unica certezza: il divorzio della ex coppia d'oro di calcio e spettacolo in qualche modo sta coinvolgendo anche i ragazzi", come dimostrerebbe la richiesta di diminuzione del mantenimento dei figli che Totti versa a Ilary, visto che Cristian riceve un rimborso spese dalla squadra madrilena pari a "17mila euro per la stagione".