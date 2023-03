Pieraccioni e l'imbarazzante regalo della figlia: la foto è esilarante e Carlo Conti lo prende in giro

Il 17 febbraio Leonardo Pieraccioni ha compiuto 58 anni e sua figlia Martina ancora non gli aveva dato il suo regalo. Oggi il regista e attore toscano ha deciso di mostrare ai suoi follower il prezioso dono. Il risultato è un post che in pochi minuti è stato sommerso di mi piace e commenti in quanto è veramente, molto, esilarante.

"'Tieni babbo, finalmente è arrivato il tuo regalo di compleanno!' Un paio di pantaloncini in latex neri cangianti, attillati. Dove ho sbagliato? Dove?" scrive ormai senza speranze il comico fiorentino. La foto che ha pubblicato è divertente e così i suoi follower non si sono risparmiati nei commenti: "Gliel’ha suggerito Panariello il regalo alla tu figliola", "Si vede il marsupio Leo? Il marsupio sisisi" scrive qualcuno citando la famosa frase del personaggio di Panariello il Pr di Chiticaca d'Orbetello.

Immancabile il commento di Carlo Conti che ha suscitato non poca ilarità ottenendo oltre 3mila mi piace: "Tra poco è il mio compleanno… Speriamo che il mi’ figliolo non chieda consigli per il regalo alla tu’ figliola".

Pieraccioni e la figlia Martina

Martina è frutto dell’amore tra Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi. La coppia è stata legata per sette anni, dal 2007 al 2014, e oggi i loro rapporti sono ottimi, anche e soprattutto per amore della bambina. Martina oggi ha 12 anni e ha un bellissimo rapporto con entrambi i genitori. In passato Leonardo ha spesso raccontato aneddoti divertenti che riguardavano la piccola.