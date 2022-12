Lottie Moss si tatua il viso durante una serata alcolica e se ne pente il giorno dopo: il video

Un tatuaggio sul viso - sullo zigomo, per la precisione - recante la scritta "lover" ("amante") ricorderà per sempre a Lottie Moss la notte brava trascorsa tra alcol e divertimento scatenato. L'influencer 24enne, star di Only Fans e sorellastra della top model Kate, ha condiviso tutti i passaggi della scelta poco lucida sui social: "Mi faccio un tatuaggio sul viso, anche se ho bevuto e probabilmente non dovrei farlo". E ancora: "Non me ne frega un ca**o, davvero no", le sue parole registrate nel centro tatuaggi e pubblicate in un video su TikTok. Il pentimento per il gesto azzardato è arrivato il giorno dopo: "Non ho molto da dire sulla scorsa notte a parte il fatto che questo non sarebbe dovuto accadere", ha commentato nel secondo video, "Non mi dispiace. Impareremo ad amarlo, il mondo imparerà ad amarlo e mia madre, si spera, imparerà ad amarlo".

Lottie Moss è nota per gli eccessi che l’hanno portata ad entrare in rehab più e più volte per superare la dipendenza da cocaina. In passato ha anche affrontato il tunnel della depressione che, grazie al supporto della madre Inger e di alcuni professionisti, è riuscita a buttarsi alle spalle: "Non riuscivo ad alzarmi dal letto la mattina, avevo smesso di fare la modella, non mi riconoscevo più. Parlare è così importante, con il terapista, con i tuoi genitori o con i tuoi amici, se non lo fai non puoi guarire, non puoi superarlo. Marcisce solo nel tuo cervello, è un veleno", raccontò tempo fa in un'intervista al Mirror.