Luciana Littizzetto dolce mamma: la dedica social alla figlia Vanessa |FOTO

È raro trovare foto che facciano riferimento alla vita privata di Luciana Littizzetto nel suo account Instagram. Oggi, però, uno strappo alla regola si scorge nelle prime ore del giorno del compleanno della figlia Vanessa, ritratta sorridente in uno scatto che la mostra sorridente nel giorno della sua laurea avvenuta a marzo 2019.

“Sempre più felice che puoi. #augurivanessa (tanto so già che mi dirai che la foto non va bene...)” si legge a corredo dell’immagine che mostra la ragazza, adottata anni fa insieme al compagno Davide Graziano. Immediata la valanga di auguri che sta arrivando a sommergere il post celebrativo della comica nell’eccezionale versione di mamma, orgogliosa e felice di vedere la sua ‘bambina’ crescere.

Luciana Littizzetto, l'adozione della figlia grazie a Maria De Filippi: "Le sarò grata per sempre"

Ospite di 'A raccontare comincia tu', il programma condotto da Raffaella Carrà su Rai3, Luciana Littizzetto aveva parlato dei figli Vanessa e Jordan Beljuli, adottati insieme al compagno Davide Graziano quando avevano 12 e 9 anni. A spingerla verso la decisione di prendere con sé i due fratelli fu Maria De Filippi: “Con me è stata gentilissima. Mi ha aiutato in cose personali, le sarò grata per sempre”, raccontò allora: “Tutto è nato da un discorso che feci con lei, molto confidenziale, con una spremuta in mano. Mi raccontò la storia di suo figlio Gabriele, era in affido anche lui. E così abbiamo cominciato la pratica”. Oggi Vanessa e Jordan sono cresciuti e per mamma Luciana sono e restano il dono più bello.