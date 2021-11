L’ex gieffina Man-lò è fidanzata col padre di Sophie Codegoni: “Le ho dato qualche consiglio”

Era il 2006 quando nell’edizione del Grande Fratello, quella con Francesca Cipriani, Laura Torrisi, Filippo Bisciglia, prese parte anche anche la concorrente asiatica Man-lò Zhang. Dopo quell’esperienza la ragazza non ha più proseguito la sua carriera nella tv, ma oggi, a distanza di 15 anni, il suo nome torna a circolare perché sempre legato in qualche modo al reality che all’epoca le diede tanta popolarità.

Man-lò, infatti, da ben 13 anni è la compagna di Stefano Codegoni, padre dell’attuale gieffina Sophie Codegoni, e intervistata al GF Vip Party di Giulia Salemi e Gaia Zorzi, ha raccontato un po’ di sé e della sua storia d’amore.

I due si sono conosciuti nel 2008, quando Man-lò abitava sopra il locale gestito dal padre di Sophie. "Non sapevo chi fosse, non l'avevo vista al GF. Una sera l'ho bloccata mentre entrava in casa e le ho chiesto se volesse venire a bere qualcosa da me, perché non era mai entrata al locale" ha raccontato lui, iniziando così una frequentazione che poi si sarebbe trasformata in un sentimento. "Statisticamente era più facile essere colpito da un fulmine" ha ironizzato poi parlando della stessa esperienza vissuta dalla figlia: "Prende queste decisioni e me le comunica quando ha già deciso".

Man-lò ricorda il Grande Fratello

Nell’intervista Man-lò ha ricordato la sua esperienza nel reality e il legame stretto con Francesca Cipriani: "Le dicevo sempre di non truccarsi perché senza trucco era ancora più semplice e bella. La sua simpatia non è mai cambiata" ha detto della showgirl. Quanto alla figlia del compagno: "Lei è molto sicura di sé" ha affermato l’ex concorrente: "Un po' di consigli glieli ho dati, ma non tanti perché lei non ne vuole".