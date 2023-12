Manuel Agnelli in perizoma: il video per la fine dell'anno

Manuel Agnelli ha deciso di augurare buon anno a tutti suoi follower con un video inaspettato. Il musicista si è fatto riprendere con addosso un grembiule e dall'inquadratura sembrava che non avesse altro addosso (anche perché aveva le braccia nude). Ma solo quando ha finito di parlare ha svelato cosa indossasse veramente.

Il frontman degli Afterhours nel filmato ha in mano uno spolverino per la polvere con cui stava pulendo alcuni premi posizionati sopra al pianoforte e anche un grande piatto di vetro viola che teneva in mano.

"Ciao è la fine dell'anno ed è tempo di ringraziamenti - dichiara a gran voce Agnelli nel video - e io voglio ringraziate tutti quanti per il sostegno che mi avete dato in quest'anno per il nuovo disco anche a chi è venuto alle 50 e passa date del mio tour. E grazie a voi ho vinto anche una marea di premi quest'anno. In un mondo che sta andando fuori sincro, in cui gli artisti non esitano senza vergogna a mostrare le proprie nudità per avere consenso, io punto sulla qualità e la tengo pulita. Grazie per il supporto che mi date e spero che ci vedremo presto". Ecco che quindi Manuel si volta e fa vedere che sotto al grembiule non indossa altro se non un perizoma.