Uomini e donne, Maria "smonta i piani" di un cavaliere e lo caccia

Nuova entrata a gamba tesa di queen Mary nei confronti di un cavaliere del Trono over. Dopo la cacciata di Biagio, è la volta di Claudio Falghera, imprenditore benestante di Pesaro che aveva attirato attorno a sè molto donne, forse più interessate alle proprietà che al suo aspetto.

Il 67enne si era inizialmente avvicinato a Gemma, frequentazione naufragata dopo poco, e tra una dama e l'altra aveva manifestato anche una simpatia per Tina Cipollari. Ma quella che sembrava essere una presenza "divertente", si è spenta in fretta o meglio, la conduttrice Maria De Filippi l'ha spenta in fretta dal momento che quello che sembrava essere un cavaliere dalle buone intenzioni si è invece rivelato essere non proprio corretto.

A far cadere il palco sono state le dichiarazioni del 67enne che, dopo poche uscite si è detto innamorato di Gabriella. Sentimento esploso nei giorni scorsi e così forte da voler subito chiedere l'esclusiva alla dama. Maria crede poco a questo amore e invita la dama a raccontare la sua verità. Gabriella, ricostruendo la frequentazione con Claudio sottolinea come si sia sentita oppressa dall'uomo e come l'abbia trovato irrispettoso nei confronti delle altre dame, scese per lui e trattenute nonostante non ne fosse interessato. "Un gesto di carineria", dice lui mentre la conduttrice lo stronca dicendogli: "Fai anche parte della produzione e io non lo so?".

Non solo, quando Gianni Sperti sottolinea come sia inappropriata la sua presenza in studio dopo che la dama del quale si è detto innamorato "l'ha scaricato", si accoda la conduttrice e a quel punto il cavaliere si alza e se ne va. Interviene quindi Tina che sottolinea come questa uscita di scena sia molto simile a quella di Biagio e Maria rincara la dose: "Perdiamo poco".