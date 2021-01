Giacomo Urtis, Mario Ermito e il sesso: Francesca Cipriani diffidata

Mario Ermito e Giacomo Urtis si sono incontrati nel salotto domenicale di Barbara D'Urso per la prima volta dopo la loro uscita dalla casa del Gf Vip. Nelle ultime settimane il nome dei due ex concorrenti è apparso su molti siti e giornali a causa di alcune indiscrezioni, tra cui la rivelazione di Alfonso durante la diretta dello scorso lunedì sul possibile soggiorno di Ermito a casa di Urtis. A gettare benzina sul fuoco sarebbe stata Francesca Cipriani.

La risposta, per chi stava iniziando a fantasticare su una loro liaison, è che tra di loro non è mai successo nulla. Urtis fa notare a Ermito di essere rimasto molto male del suo comportamento al di fuori della casa del Gf "nessun messaggio o chiamata, hai paura di qualcosa? dei pettegolezzi?", a queste accuse l'attore ha ribattuto "ho due sorelle omosessuali e non avrei alcun problema ad ammettere di non essere eterosessuale".

Mario Ermito e la diffida a Francesca Cipriani

"Io stavo facendo un’intervista al telefono, ero in diretta radio, Francesca mi ha strappato il telefono da mano ed ha dichiarato che ci ha sentiti fare fiki fiki, ma stava scherzando - ha raccontato, giustificando l'amica, Giacomo Urtis -. Sapete com’è fatta la Cipriani su”. Ma Mario Ermito non è piaciuta l'uscita di Francesca Cipriani e per questo motivo l'ha diffidata perché le sue dichiarazioni non rispecchiano la realtà dei fatti.