"Le bugie hanno le gambe corte", la bordata finale dell'ex marito di Manila Nazzaro

E' stata forse la concorrente più apprezzata di questa edizione, Manila Nazzaro: la sua storia con Lorenzo Amoruso si è rivelata solida al punto che i due ora stanno provando ad avere un figlio. Ma adesso a scagliarsi contro la conduttrice ci pensa l'ex marito Francesco Cozza, che più volte è stato tirato in ballo durante l'esperienza di lei nel reality show.

Cozza, ex calciatore 46enne, non nomina direttamente Manila, ma lancia messaggi eloquenti tramite Instagram. “I miei giudici più severi… le bugie hanno le gambe corte", scrive in un post, a corredo di una foto in cui appare insieme ai suoi due figli. Non solo, in un'altra stories scrive: "Chi brilla di luce propria non ha bisogno di oscurare gli altri per apparire. La serietà è un’altra storia".

Cozza è stato sposato con Manila per dodici anni e fino al 2017, dopo quattro anni di fidanzamento. La coppia ha due figli: Francesco Pio, di 14 anni, e Nicolas, 9. La loro storia però sarebbe finita in modo burrascono, come ha fatto capire Nazzaro in queste settimane: la showgirl ha dichiarato più volte di esser rimasta delusa dal comportamento dell'uomo, che pare abbia avuto una storia clandestina.

In basso, alcune foto di Francesco Costa su Instagram