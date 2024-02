Martina Colombari in piscina, a Dubai, dopo l'intervento: piovono critiche e lei risponde

Il 5 febbraio Martina Colombari ha annunciato su Instagram di essere stata operata d'urgenza all'addome per una peritonite. In questi giorni però l'ex Miss Italia si trovava a Dubai per l'inaugurazione di un nuovo locale, One and Only, dov'erano presenti, oltre a Belen Rodriguez e Csaba dell Zorza, anche molti vip come Jennifer Lopez e Vincent Cassel.

Colombari ha condiviso alcuni scatti di lei all'interno della piscina del locale. L'acqua le arrivava più o meno all'inguine e proprio sotto a queste immagini si sono moltiplicati i commenti negativi. "Com'è possibile che già fai il bagno?", in molti questo le hanno chiesto.

"C’è un limite nel volersi bene e voler star bene?", ha scritto l'ex modella," Avevo accettato l’invito per partecipare al party inaugurale di questo nuovo @ooonezaabeel a Dubai prima della mia emergenza medica di settimana scorsa. Mi sono chiesta se onorare l’invito o se rinunciare. Alla fine, ho scelto di venire, prendendo tutte le precauzioni del caso, ed ora eccomi qui, in un posto magnifico, non tanto lontano dall’Italia ma così diverso, con un clima caldo che mi avvolge e mi accarezza amorevolmente. Sono con un’amica cara e questi tre giorni insieme sono un regalo nel regalo. In fondo, cosa guarisce meglio di un po’ di felicità?".

Nonostante la sua spiegazione le critiche sono state molte e dunque Martina ha voluto replicare con una storia Instagram: "Rispondo qui che faccio prima... Ovviamente non ho fatto il bagno! (Sempre a fare polemiche)".