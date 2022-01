Chi è Max Giusti, il conduttore del game show Guess My Age su TV8

Comico specializzato in imitazioni, Max Giusti è uno dei personaggi televisivi più attivi del panorama italiano. Dopo il debutto in TV del 1991, sarà il conduttore di vari programmi e quiz televisivi – da Affari Tuoi a Guess My Age – e parteciperà a numerosi reality come Tale e quale show, Pechino Express e Il cantante mascherato. Scopriamo la carriera dello showman romano.

Max Giusti: età, lavoro, carriera

Massimilano “Max” Giusti nasce a Roma il 28 luglio del 1968. Di famiglia umile, Max cresce nel quartiere romano di Casetta Mattei e si appassiona ben presto al mondo dello spettacolo. Il suo esordio televisivo risale al 2001 con Stasera mi butto e Ricomincio da due su Rai 2. Sarà poi la volta di Mi raccomando e Mio capitano, fino alla conduzione di Stracult, sempre su Rai 2. Giusti diventerà famoso soprattutto per le sue doti di imitatore, messe in mostra a Quelli che il calcio con le imitazioni di Maradona, Malgioglio e tanti altri. Nel 2007 parteciperà a Distretto di Polizia, mentre dall’anno successivo diventerà il volto di Affari Tuoi per ben cinque anni, sostituendo Flavio Insinna.

Tornerà in TV nel 2015, come concorrente di Tale e quale show, il talent di Carlo Conti. Nel 2020 è a Pechino Express, in coppia con Marco Mazzocchi nella squadra dei “gladiatori”, mentre l’anno seguente parteciperà a Il cantante mascherato, classificandosi al terzo posto. Dal 1 settembre 2021 è il conduttore di Guess My Age – Indovina l’età, il game show in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30 su TV8.

Max Giusti, la vita privata: moglie e figli

Dopo una relazione di sette anni con la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli, Max Giusti si legherà a Benedetta Bellini, con cui si sposerà nel 2009. La coppia avrà due figli: Matteo, nato nel 2010, e Caterina, nel 2012.

Max Giusti è anche attore, e lo troviamo in alcune commedie come Nero bifamiliare o Appena un minuto. È inoltre il doppiatore del personaggio di Gru in tutta la saga di animazione di Cattivissimo Me e i Minions.

Appassionato di tennis, possiede un circolo sportivo nel cuore di Roma.