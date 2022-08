Meghan Markle rivela a Mariah Carrey: "Trattata da donna nera quando ho iniziato ad uscire con Harry"

Ogni puntata del podcast Archetypes di Meghan Markle un susseguirsi di dichiarazioni bomba e frecciatine alla famiglia reale. Dopo la prima puntata su Spotify con ospite Serena Williams, con cui la Duchessa ha conversato sul tema dell?ambizione, questo martedì è stata la volta del secondo appuntamento. Special guest della puntata, titolata ?The Duality of Diva?, la cantante Mariah Carey, che ha parlato con l?ex attrice, delle connotazioni negative della parola "diva" e delle difficoltà dell?essere birazziali.

Mariah Carrey, un modello

L?interprete di ?All i want for christmas is you?, ha esordito parlando delle difficoltà di adattarsi tra la comunità nera e la comunità bianca, quando non si è in realtà ben visti da nessuna delle due. Delle parole in cui la Duchessa di Sussex si è molto ritrovata, dicendosi felice di avere Mariah come ospite. Meghan infatti da bambina non si sentiva rappresentata da nessuna donna e la Carrey è stata per lei un modello: ?Sei stato così formativa per me. La rappresentanza conta così tanto. Ma quando sei una donna e non vedi una donna che ti somiglia da qualche parte in una posizione di potere o influenza, o anche solo sullo schermo - perché sappiamo quanto sono influenti i media - sei entrata in scena tu, ed io ero come 'Oh, mio Dio. Qualcuno mi assomiglia.?.

Meghan vista come una donna nera dalla famiglia reale

Le due donne hanno parlato come dalla società venga chiesto alle donne miste di identificarsi. Un?imposizione che pare non piaccia a Mariah e Meghan. In particolare la Markle ha raccontato nel corso della chiacchierata, come quando ha iniziato ad uscire con il principe Harry sia stata identificata come una donne nera.

?Voglio dire, se c'è un momento nella mia vita in cui è stato tutto più concentrato sulla mia razza, è quando ho iniziato a uscire con mio marito. Poi ho iniziato a capire com'era essere trattata come una donna di colore?, ha spiegato la Markle, aggiungendo: ?Perché fino ad allora ero stata trattata come una donna mista. E le cose sono davvero cambiate?. Del resto Meghan nel corso dell?intervista con Oprah Winfrey rilasciata nel 2021 rivelò che un membro della famiglia reale, senza dire chi nello specifico, aveva mosso osservazioni razziste nei suoi confronti per il colore della pelle.