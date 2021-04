Mia Ceran è incinta: l’annuncio della giornalista a "Quelli che il calcio"

Cicogna in arrivo per Mia Ceran, la giornalista e conduttrice che insieme a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu guida il programma Quelli che il calcio su RaiDue. Proprio durante la trasmissione di domenica 18 aprile, Mia Ceran ha annunciato di essere incinta.

Mia Ceran incinta, l’annuncio a "Quelli che il calcio" e su Instagram

Lo ha fatto durante una gag, complici Luca e Paolo che hanno iniziato a fare allusioni, chiedendole se dovesse comunicare qualcosa. La giornalista, mostrando una prima rotondità che il vestito non accentua ma nemmeno nasconde, è stata al gioco, fingendo prima di non capire per poi ricordarsi improvvisamente: "Ah sì, aspetto un bambino".

Sul suo profilo Instagram Mia Ceran ha pubblicato poi una foto, stavolta con la pancia un po' più visibile, e la didascalia: "Grandi attese e stavolta non parlo della puntata". Sotto al post tanti messaggi di amici e colleghi, da Andrea Delogu a Eleonora Pedron, Victoria Cabello, Francesca Barra, Melissa Satta, Camila Raznovich e tanti altri.

La famiglia di #QCC si allarga. Tanti auguri alla nostra @miaceran ?? pic.twitter.com/m2zb1jTqFZ — Quelli Che il Calcio (@quelliche_rai2) April 18, 2021

Chi è Mia Ceran

Nata nel 1986 a Treviri, nell’allora Germania dell’Est, Mia Ceran è figlia di dentista tedesco e di una giornalista bosniaca. Dopo essere vissuta fino a 13 anni negli Stati Uniti, si è poi trasferta a Roma, dove si è laureata alla John Cabot University. Dopo un stage nella sede romana della Cnn, ha iniziato a collaborare con diverse testate giornalistiche in Italia, da Matrix a Studio Aperto, lavorando anche per La7 (come invitata de L’aria che tira e In onda estate), per poi approdare a viale Mazzini. In Rai ha lavorato a Agorà, Unomattina estate e TvTalk. Dal 2016 è nella squadra di Quelli che il calcio, prima come ospite fissa e inviata e poi nelle vesti di co-conduttrice con Luca e Paolo.