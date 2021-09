Grave lutto per Fariba Tehrani: trovato morto il fratello

Un grave lutto ha colpito Fariba Tehrani. E' morto suo fratello Abdolhamid, come ha annunciato su Instagram devastata dal dolore. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, mamma di Giulia Salemi, ha pubblicato una sua foto, facendo sapere che a causare la morte dell'uomo è stato un infarto.

Abdolhamid aveva contratto anche il Covid, come spiega sempre Fariba nel post: "E' morto mio fratello. Aveva fatto il vaccino due mesi fa. Ha preso lo stesso il Covid. Stamattina l'hanno trovato senza vita. Arresto cardiaco. Il mio cuore è a pezzi". Fariba poi aggiunge un dettaglio sconvolgente: "Stanotte avevo sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella, tutti defunti. Sono a pezzi. Per favore una preghiera per la sua anima". E sono tanti gli amici che si uniscono al suo cordoglio, tra cui Sandra Milo, l'ex compagna di reality Miryea Stabile, Mario Ermito, Emanuela Tittocchia e i fan della figlia. Anche Giulia, tra le sue storie Instagram, condivide la foto dello zio aggiungendo le mani giunte in segno di preghiera.

Il post di Fariba Tehrani