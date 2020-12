È morto il padre di Gianni Sperti

E' morto il padre di Gianni Sperti. La notizia arriva dal profilo Instagram dell'opinionista di Uomini e Donne, dove il ballerino condivide un immagine con sfondo nero e un messaggio di commiato: "Ciao papà". Gianni non specifica quali siano le cause della scomparsa né quanti anni avesse l'uomo, ma già qualche mese fa, a giugno, aveva condiviso un emozionante scatto in cui si immortalava durante un abbraccio col padre dopo i mesi di lontananza dovuti al primo lockdown: "Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà", aveva raccontato.

Unanime il cordoglio da parte del pubblico e di alcuni colleghi del mondo dello spettacolo. Condoglianze sono arrivate da ex tronisti di Uomini e Donne come Clarissa Marchese e Giulia Latini, da Ida Platano, protagonista del Trono Over.

La famiglia di Gianni Sperti

Due fratelli, una sorella, cinque nipoti e i due adorati genitori: è così composta la famiglia di Gianni Sperti. Lo scorso anno, in occasione del 50esimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori, aveva voluto celebrare il grande amore che li ha uniti per tutta la vita con una foto storica delle nozze. "Vi amate come il primo giorno, forse un po’ di più", aveva scritto nella didascalia.