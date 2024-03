Ornella Vanoni: "La libertà ha un prezzo altissimo. Un toy boy? No, preferisco la mia cagnolina"

Una donna, un'artista in continua evoluzione e che rivela: "Secondo me muoio sul palco". Ornella Vanoni, 89 anni presto 90, ha registrato un nuovo disco con un'orchestra di sole donne, Calma rivoluzionaria live 2023, ha in programma un nuovo tour, breve ma che la porterà per la prima volta alle Terme di Caracalla a Roma il 6 giugno. Ogni domenica sera fa ridere, divertire e soprattutto riflettere a Che tempo che fa e sul condividere il palco televisivo con Fabio Fazio rivela, a Repubblica: "Mi piace, la mia domenica è cambiata esco alle nove di sera, torno alle undici e mezza. Dico quello che penso, mi diverto".

La sua canzone L'appuntamento emoziona anche le nuove generazioni "Forse è per la musica, forse per quel verso: 'Ho sbagliato tante volte ormai…'. Anche a vent’anni uno può pensare di aver sbagliato". Un verso del brano Calma rivoluzionaria dice: "La fretta porta al risultato di far vincere la rabbia". E la rabbia nella sua vita "ha prevalso spesso... Il fatto è che la mia rabbia, se prevale, si risolve in pianti. Mai stata paziente. Lo sono diventata con l’età, la pazienza si impara. Ci sono momenti in cui è più difficile esserlo. Quando inizia il concerto ho l’ansia, chiunque mi tocca mi dà fastidio".

Vanonini non si è mai sentita una diva e che è brava glielo dicono gli altri e "a volte non ci credo. Non ho una super valutazione di me, mi manca il divismo. Non voglio fare l’umile, ho sempre tanti dubbi su di me. Quando ero più giovane ero una tragedia, prima di cantare avevo un’ansia; bevevo un whisky e un caffè, me l’aveva consigliato un medico, combinazione ottima".

La sua opinione sulle nuove cantanti e il "prezzo" della libertà

Tra le artiste più giovani apprezza Emma: "Ha una bella vocalità, riconoscibile, Elodie sta crescendo ma deve trovare una bella canzone; allora farebbe veramente un salto. È talmente bella, grande presenza".

Su di lei Elisa Fuksas ha realizzato un docufilm in cui è chiaro il suo amore per la libertà e mai come oggi è stata libera: "Non sono stata libera per anni. Mi hanno mandato in collegio, tornavo solo in estate. Ero ubbidente, mai pensato di scappare dalla finestra, mai tentato la fuga. Poi ho incontrato Strehler e mi sono liberata della borghesia ma ero comunque — diciamo così — gestita da un uomo che mi amava ed era un genio. Ho imparato di più assistendo alle sue prove che studiando". La libertà ha un prezzo "altissimo, oggi mi piacerebbe avere qualcuno. Ma avrei accanto un vecchio scamuffo, allora no, e a me il toy boy non interessa. Restiamo sole io e la cagnolina Ondina".

A settembre compirà 90 anni e la vecchiaia per lei è solo "una rottura: se non hai una magagna qua, ne sbuca un’altra là. Dire che la vecchiaia è bella è un’eresia, però può essere vissuta bene, se riesci a fare delle cose". Ma la vecchiaia le ha regalato l'ironia: da giovane era "più malinconica. Ma l’ironia evidentemente era dentro di me. Sono la prima a ironizzare su me stessa, è bello ridere un po'".