Paris Hilton mamma: “Faccio la fecondazione in vitro per avere due gemelli, maschio e femmina”

Paris Hilton vuole diventare mamma, e per essere sicura di avere due gemelli - un maschio e una femmina, per la precisione – ricorrerà alla fecondazione in vitro. "Penso che sia qualcosa che la maggior parte delle donne dovrebbe fare, per scegliere se avere figli maschi o femmine", ha spiegato nel podcast The Trend Reporter with Mara la ricca ereditiera: "L'unico modo per esserne sicure al 100% è farlo in questo modo".

Alla vigilia dei suoi 40 anni che compirà il prossimo 17 febbraio, Paris Hilton si racconta come pronta alla maternità insieme al compagno Carter Reum, imprenditore che frequenta dal 2019: “Questa è la prima volta che sto con un uomo d’affari e penso che sia molto cool. Carter è molto brillante e imparo tanto da lui. Ci sosteniamo a vicenda e non l’ho mai fatto prima”, ha spiegato la cantante: “Credo davvero che avere una famiglia e dei figli sia il significato della vita. Non ho ancora avuto modo di sperimentarlo perché non avevo trovato qualcuno che meritasse davvero quell’amore da me, ora finalmente l’ho trovato. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo step. Sono pronta per questo, il futuro mi attende davvero”.

Paris Hilton si sottopone alla fecondazione in vitro su consiglio di Kim Kardashian

“È stata la mia amica Kim Kardashian, che ha avuto due bambini tramite madre surrogata, a consigliarmi questa soluzione, di cui non sapevo nulla, e sono contenta di aver seguito il suo suggerimento”, ha spiegato ancora Paris Hilton parlando del trattamento. Già ad agosto dell’anno scorso l’ereditiera aveva rivelato di aver congelato gli ovuli e ora ha iniziato la procedura per il recupero degli ovociti: “L’ho fatta un paio di volte, è stata dura, ma sapevo che ne sarebbe valsa la pena”.