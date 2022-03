Patty Pravo e "l'affinità elettiva" col giovane (ed inseparabile) Simone Folco, 50 anni più giovane

Lei lo chiama il suo "braccio destro". Classe 1992, Simone Folco è l'assistente personale di Patty Pravo e della loro affinità elettiva parla la cantante nell'ultima intervista rilasciata a ridosso della partenza del nuovo tour (nonché alla vigilia dei 74 anni).

Da anni inseparabile rispetto all'eterna bambola, Simone la segue passo passo nelle sue scelte professionali e personali, dal look da sfoggiare in occasione degli eventi pubblici, come ha raccontato su Vanity Fair, fino alla vita vissuta nel privato. Al giornalista del settimanale Chi, che domanda a Patty se è su di lui che esercita quello che in passato ha definito il suo lato "accudente", Patty risponde: "E' il contrario, è lui che la esercita su di me, tendendo a bada il mio temepramento".

Tra i due c'è un grande feeling. Che, ovviamente, si ferma ad essere tale: "Abbiamo un'affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa".

Al momento Patty è single. "Per onestà, agli uomini che ho amato ho mostrato sempre il peggio di me, così da evitare brutte fregature", scherza oggi lei, che nel passato ha avuto cinque mariti e nessun figlio. "Ho un carattere importante, mi sono anche piuttosto addolcita: la pandemia mi ha cambiata. In meglio, chieda a Simone, il mio braccio destro", sottolinea appunto. E il primo amore? "A 14 anni Nevicava molto e , invece di andare a scuola, provai il sesso in un campo innevato. Piacere carnale e visivo", ricorda.

Tra i mariti (o presunti tali, poiché in molti casi non esistono documenti a certificare il rito) del futuro, ricordiamo: Gordon Angus Faggetter, batterista inglese dei Cyan Three, con cui è durata quattro anni; Franco Baldieri, arredatore romano, lasciato poche settimane dopo le nozze perché lui si frequentava con un altro uomo; Paul Jeffery, chitarrista inglese; Paul Martinez, bassista statunitense; John Edward Johnson, chitarrista statunitense; l'ex-Pooh Riccardo Fogli, che per lei aveva abbandonato il gruppo.

"Su di me hanno detto di tutto: all"inizio pensavano fossi un uomo! Andarono persino da mio padre per averne conferma. Hanno raccontato che ero in miseria mentre io vivevo allo Chateau Marmont di Los Angeles. Con me le sorprese non sono mai finite, nemmeno ora che ho 74 anni...", è la conclusione dell'intervista.