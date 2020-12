"Nessun tradimento, ecco come stanno le cose", Salvatore Angelucci svela perché è finita con Alessandra

"Abbiamo avuto una forte crisi come tutte le coppie di questo mondo...sicuramente non dovuta alle cose che ho letto!" Salvatore Angelucci, a meno di un mese dalla notizia della rottura con Alessandra Gallocchio, fa chiarezza su quanto accaduto tra i due, mettendo così a tacere i rumors che parlavano di un presunto tradimento o del coinvolgimento di lei in alcuni scandali di feste private.

Sulla questione era intervenuta anche l'ex di Angelucci, Karina Casella che c'era andata pesante dicendo: "Lei non fa più parte delle nostre vite". Ad oggi la Gallocchio si mostra spensierata sui social ma non ha dichiarato nulla sulla fine della storia. L'ultimo scatto postato sui social con Angelucci risale a fine agosto.

Chi è Salvatore Angelucci

Quarantaquattro anni, Salvatore Angelucci è un ex tronista di Uomini e Donne. Originario di Chieti, fa ora il dj in realtà importanti come il Pacha di Ibiza o il Cocorico di Riccione, ma prima di lanciarsi nel mondo della musica è stato un volto noto del piccolo schermo: nel 2005 ha debutato come tentatore di “Vero Amore” (una sorta di prima versione di Temptation Island) e poi è stato tronista nel dating show condotto da Maria De Filippi, dove ha conosciuto Karina Cascella, all’epoca opinionista della trasmissione: i due, legati per quattro anni, hanno avuto una figlia di nome Ginevra.