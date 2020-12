Pierdavide Carone ricorda il papà scomparso: "Il tuo primo compleanno che non passeremo insieme"

È un momento difficile per Pierdavide Carone, che a novembre ha perso il suo papà. Oggi, che il signor Carone avrebbe compiuto 70 anni, il cantautore lo ricorda su Instagram, dove condivide una foto scattata durante uno degli ultimi compleanni dell'uomo.

"Mi manchi ogni giorno - scrive - e ogni giorno si modella questa mancanza, ed ha un nuovo motivo per manifestarsi: oggi, ad esempio, è il tuo compleanno, ed è sempre stato il nostro giorno, come qui, eravamo allo Stadio Olimpico a vedere la Roma, e oggi sarà il tuo primo compleanno in 32 anni che non passeremo insieme, e auguri papà, e mi manchi papà". Fan e amici si stringono intorno al suo dolore, lasciando cuori e messaggi pieni d'affetto.

Il papà di Pierdavide Carone è morto poco più di un mese fa. È stato il cantautore, ex concorrente di Amici, a comunicarlo sui social, salutando l'uomo più importante della sua vita: "Mi hai insegnato a camminare, ad andare in bicicletta, ad andare sull'altalena - aveva scritto, addolorato - mi hai insegnato ad avere un pensiero critico, mi hai insegnato ad ascoltare la musica, mi hai insegnato ad amare. Oggi mi hai insegnato il dolore. Gli angeli vivono in cielo, ma tu resta qua con me, avrei voluto cantarti ancora una volta, ma non mi avresti ascoltato perché stanotte sei andato a vivere in cielo. Angelo tra gli Angeli. Stanotte il mondo ha perso un uomo buono, stanotte un figlio ha perso un padre. Stanotte è brutta notte".